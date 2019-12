Melania prižgala lučke (foto)

Melania Trump je prižgala lučke na nacionalnem božičnem drevesu v parku Bele hiše v Washingtonu. Ob strani ji je stal predsednik ZDA Donald Trump. Gre za skoraj stoletno tradicijo, ki jo je prvi začel leta 1923 tedanji predsednik Calvin Coolidge.

Več kot devet metrov visoko srebrno smreko, okrašeno s 50.000 lučakmi in 450 okraski v obliki zvezd, so oktobra prepeljali iz Pennsylvanije, Nacionalna služba za parke pa ga je s pomočjo žerjava znova posadila v parku blizu Bele hiše. Na slovesnosti so nastopili številni ameriški glasbeniki.