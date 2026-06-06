Menia se je »izkazal« s homofobnim izpadom

Junij je mesec ponosa, simbolno obdobje za opozarjanje na LGBTQIA+ skupnost ter za spodbujanje enakih pravic. V četrtek zvečer se je na rimskem letališču Fiumicino zgodil dogodek, ki priča o tem, da v Italiji homofobija še vedno ni tabu. Pobude, kakršna je mesec ponosa, so torej še aktualne in nujne.

Poslovni salon italijanske letalske družbe Ita Airways je bil prizorišče homofobnega izpada v Liguriji izvoljenega, sicer pa tržaškega desničarskega senatorja Roberta Menie (Bratje Italije). Po poročanju več italijanskih medijev naj bi politik, ki je v mladosti bil aktiven član neofašističnih organizacij, začel kričati na par, ki je sedel ob njem. Moška sta se med videoklicem objela in izmenjala nekaj ljubečih dotikov.

»Zdaj je dovolj, take čustvene izlive prihranita za takrat, ko bosta doma,« naj bi jima zavpil senator ter pripomnil, da na javnem kraju ne moreta početi, kar želita. Napadena naj bi za pomoč prosila stevardeso, ki je bila v poslovnem salonu, ta naj bi senatorja Bratov Italije skušala pomiriti, toda precej neuspešno, je kasneje povedal vodja senatne skupine Gibanja petih zvezd Luca Pirondini, ki je opisanemu prizoru tudi sam prisostvoval.