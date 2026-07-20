Po devetih mesecih tramvaj spet prevaža krajane in turiste (FOTO in VIDEO)

Malo pred sedmo uro zjutraj je tramvjer Mario Sponza na tramvaju 401 odstranil napis »fuori servizio« (ne obratuje) in je po devetih mesecih prisilnega mirovanja openski tramvaj lahko spet začel prevažati potnike med Opčinami in Trstom. Vse po starem torej? Skoraj.

Openski tramvaj je prisilno miroval od 12. oktobra lani, dneva regate Barcolana. Takrat je na vzpenjači, ki potiska oziroma zavira tramvaj po Škorklji, prišlo do stika med vrvjo vzpenjače in tramvajskimi kolesi. To je tudi poškodovalo vrv, prevoznik Trieste Trasporti in Občina Trst sta prisilno mirovanje izkoristila za opravljanje drugih izrednih vzdrževalnih del.

Najdlje so trajala popravila oziroma revizija vzpenjače, delavci so pri Kolonji ter na Opčinah postavili novo ograjo ob tramvajsko progo, pri Obelisku in Cesarjih so zamenjali tračnice, izvedli so kontrole električnega voda, preglede tramvajev in postavili novo signalizacijo ob progi.

Novost na tramvaju, ki bi lahko povzročila nekaj več problemov, predvsem ob dneh z intenzivnejšimi navali potnikov, je omejitev števila potnikov. Na tramvaju se začasno - ni sicer še jasno do kdaj - lahko potniki zasedejo vse sedeže (približno petdeset), stojijo pa lahko le v oddelku tramvaja pri kabini, usmerjeni proti Opčinam. Na nove varnostne predpise opozarjajo trijezični napisi (v italijanščini, angleščini in nemščini).

Večja družina iz Salzburga nam je med vožnjo razložila da, so na počitnicah v Trstu »skoraj zaradi tramvaja«. Prvič so naše mesto obiskali lani, a se vožnja s tramvajem ni izšla. »Imeli smo srečo, da je začel voziti danes,« so dejali pred odhodom iz Trga Dalmacije v smeri Opčin.