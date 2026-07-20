Na Lošinju odpravljajo posledice neurja, na Krku strela zadela žensko

Po nedeljskem neurju z vodno trombo, ki je prizadelo Lošinj in okoliške otoke, danes odpravljajo posledice v poškodovanih kampih. Nestabilno vreme na severnem Jadranu vztraja tudi danes, med drugim je strela zadela žensko v kampu na otoku Krk.

Vodna tromba oziroma t. i. pijavica je v nedeljo zgodaj zjutraj zajela območje turističnih kampov Lopari in Rapoća na Lošinju ter povzročila precejšnje razdejanje. V njem preživljajo počitnice tudi slovenski in italijanski gostje. V kampu Rapoća je danes zjutraj po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT potekala čistilna akcija. Vse pristojne službe so po neurju hitro posredovale, pri odpravljanju posledic pa so pomagali tudi domačini.

»Opravili smo najnujnejše - poskrbeli smo, da so se ljudje lahko varno gibali, sprostili prometnico, odstranili avtomobile ter rešili ljudi, ki so ostali ujeti v počitniških prikolicah, tako da lahko zdaj druge službe nemoteno nadaljujejo delo,« je danes za HRT povedal poveljnik gasilske enote z Malega Lošinja Marin Brčić.

V neurju na Lošinju sta bili poškodovani dve osebi, ki so ju v nedeljo s helikopterjem prepeljali v reški klinični center. Eno so morali nujno operirati in ostaja na oddelku za intenzivno nego, drugo pa so oskrbeli in jo nato odpustili v domačo oskrbo. Kot so danes pojasnili iz bolnišnice, okreva in ni v smrtni nevarnosti.

V reški klinični center so danes s helikopterjem prepeljali tudi žensko, ki jo je zjutraj v kampu na otoku Krk zadela strela.

Po besedah očividcev, ki jih povzema portal 24sata, je strela žensko zadela, ko je nosila senčnik. Na pomoč ji je takoj priskočil reševalec, ki je bil v bližini, in jo začel oživljati. Nato so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, ker ostaja na oddelku za intenzivno nego.

Nevihte z nalivi so na Jadranu napovedane tudi za danes, zaradi česar je hrvaški državni hidrometeorološki zavod za celotno hrvaško obalo izdal rumeno vremensko opozorilo.