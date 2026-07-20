Skokovita rast cen bencina in dizla opolnoči v Sloveniji

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči v Sloveniji močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter.

Cene bodo veljale do vključno 27. julija, je danes sporočilo ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.

Bencin je najdražji po tednu med 26. majem in 1. junijem, ko je stal 1,714 evra. Cena dizla je najvišja po tednu od 8. do 13. aprila, ko je znašala 1,894 evra, cena kurilnega olja pa po tednu od 14. do 20. aprila 1,484 evra za liter.

Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto.