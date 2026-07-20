Vrača se prijetno poletje

Pod vplivom severnega zraka se je subtropski anticiklon umaknil proti jugu in v tekočem tednu ne bo bistveno vplival na vreme pri nas. V prihodnjih dneh ne bomo več beležili hude vročine, pač pa se vrača prijetno poletje. Prevladovalo bo sončno ali precej sončno vreme, hladnejši severni zrak pa bo občasno povečeval nestanovitnost. Osvežitev bo iz dneva v dan postopno nekoliko bolj občutna, temperature pa bodo nekoliko nižje zlasti v sredo in četrtek.

Danes bo povečini precej sončno z občasno spremenljivostjo. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem do okrog 30 stopinj Celzija.

Jutri bo dopoldne povečini sončno, v popoldanskih urah bo spremenljivo oblačno, ponekod se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Rahlo manj vroče bo.

V sredo bo povečini sončno z morebitno občasno spremenljivostjo. Najvišje dnevne temperature bodo tudi na Goriškem pod 30 stopinjami Celzija. Bolj sveže bodo tudi noči.

Od četrtka do sobote bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Beležili bomo prijetne poletne temperature. Živo srebro se bo čez dan povečini zadrževalo pod 30 stopinjami Celzija. Noči bodo razmeroma sveže.

V nedeljo bo, kot kaže, naše kraje prešla hladna vremenska fronta, ki bo prinesla padavine, deloma plohe in nevihte in novo osvežitev.