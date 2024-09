Mesariji Azman v Ohiu prva nagrada za najboljšo slovensko klobaso

V ZDA je na 20. Festivalu slovenskih klobas prvo nagrado tako žirije kot občinstva osvojila mesarija Azman, je sporočil Joe Valencic, ustanovitelj Dvorane slavnih polke iz Clevelanda, ki je 14. septembra na kmetiji SNPJ v Kirtlandu v zvezni državi Ohio gostila letošnjo prireditev. Te se je udeležilo 1400 ameriških Slovencev in drugih ljubiteljev dobre hrane ter glasbe, nastopilo je 60 glasbenikov, med njimi kanadski kralj polke Walter Ostanek. Mesarija Williama Azmana iz Clevelanda v Ohiu je slavna, odkar je v vesolje poslala klobase astronavtki slovensko-indijskega rodu Suniti Williams.

Valencic je še sporočil, da so v teku priprave na vikend polka glasbe ob zahvalnem dnevu. Glasbena prireditev praznuje 60. obletnico, v hotelu Holiday Inn v Clevelandu bodo 29. in 30. novembra poleg Ostanka med drugimi nastopili voditeljica televizijske oddaje Polka Party Mollie Busta, Joey Miskulin iz Nashvilla in tržaški harmonikar Denis Novato.