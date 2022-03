Ministrica Jaklitsch ne kandidira

Drevi opolnoči zapade v Sloveniji rok za vložitev kandidatnih list za parlamentarne volitve 24 aprila. Na kandidatni listi SDS ne bo ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklitsch, ki sicer ni kandidirala niti na volitvah izpred štirih let. Na listi Stranke Alenke Bratušek (SAB) kandidira njen predhodnik Peter Jožef Česnik, za mesto v državnem zboru se znova poteguje Marko Bandelli, nabrežinski rojak, nekdanji župan Komna in minister v vladi Marjana Šarca. Bandelli, ki kandidira v postojnski volilni enoti, je bil prisiljen k odstopu z ministrskega položaja zaradi verbalnega napada na svojega županskega naslednika v Komnu. SAB kandidira tudi koroško Slovenko Angeliko Mlinar, nekdanjo evroposlanko in ministrico v Šarčevi vladi.

Za zajamčeni parlamentarni mandat italijanske manjšine (2771 vpisanih v volilni seznam) se bosta potegovala aktualni poslanec Felice Žiža in predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul. Na listi SD oz. Levice v Istri kandidirata tudi pripadnika italijanske skupnosti Romina Kralj in Alan Medveš, v Kopru se za parlamentarni mandat poteguje tudi nekdanja generalna konzulka v Trstu Jadranka Šturm Kocjan (SD).

Za zajamčeni mandat madžarske skupnosti (5563 upravičencev) kandidirata Mihael Kasaš, trenutno v Lendavi zaposlen kot direktor občinske uprave, ter aktualni poslanec Ferenc Horváth, ki je leta 2018 nasledil Lászla Göncza.