Alanis Morissette odgovorila na klic GO!2025

Steve McCurry, Alanis Morissette in Andy Warhol so le prva zveneča imena, ki jih bo Dežela Furlanija - Julijska krajina ponudila v okviru projekta GO! 2025&Friends. S tem želi še povečati odmev programa GO!2025.

Prvi dogodek bo na sporedu že novembra v Trstu, kjer bodo v nekdanji ribarnici odprli razstavo svetovno znanega fotografa Steva McCurryja, avtorja kultnih posnetkov na vojnih in problematičnih področjih, med katerimi je na poseben način zaslovel intenziven portret afganistanske deklice z zelenimi očmi.

Ljubitelje lahke glasbe pa bo razveselila novica, da bo 22. junija v Vili Manin v Codroipu nastopila slovita ameriško-kanadska kantavtorica Alanis Morissette. Koncert bo edini, ki ga bo imela v Italiji v okviru svoje nove svetovne turneje ob 30-letnici izida albuma Jagged Little Pill, s katerim je zaznamovala glasbeno sceno v 90. letih prejšnjega stoletja. Ta je bil poln uspešnic, od pesmi Ironic do komadov Hand In My Pocket, You Oughta Know, You Learn in Thank U. Predprodaja vstopnic se bo začela že 25. oktobra ob 9. uri na spletnih straneh ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com in www.eilo.it.

