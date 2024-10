Pri Beli peči noč bolj mrzla kot v visokogorju, na Kredarici včeraj 9,6 °C

Višji sloji ozračja so se, kot smo poročali včeraj, z okrepitvijo anticiklona občutno otoplili. Včeraj opoldne je radiosonda iz Rivolta pri Vidmu namerila ničto izotermo na višini 4062 metrov, kar je okrog 1200 metrov višje od dolgoletnega povprečja in celo presega poletno normalnost.

Posledice otoplitve so opazne zlasti v gorskem svetu, kjer beležijo za ta čas zelo visoke temperature. Arso je včeraj na Kredarici nameril najvišjo dnevno temperaturo 9,6 stopinje Celzija. Današnja noč pa je bila v FJK toplejša v visokogorju kot v nižjih gorskih legah. Noč je bila danes najhladnejša pri Belopeških jezerih na višini malo nad 900 metrov, sicer zaradi kotlinaste lege naravnem mrazišču, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 3,4 stopinje Celzija. Na Višarjah so namerili najnižjo nočno temperaturo 6,8 stopinje Celzija, na Zoncolanu 6,9 in na Matajurju 7,2 stopinje Celzija. Na Goriškem in na Kraški planoti so bile najnižje nočne temperature rahlo nad 12 stopinjami Celzija, v Trstu pa 17,2 stopinje Celzija.