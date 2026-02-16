Ministrstvo za izobraževanje proti neofašistični pesmi

»V zvezi s hudim dogodkom, ki se je preteklega 10. februarja pripetil na Večstopenjski šoli Sottomarina Nord v Chioggii (Benetke) ob priložnosti obhajanja dneva spomina (na fojbe in eksodus, op. p.), se je ministrstvo za izobraževanje in zasluge, čim je za to izvedelo, takoj aktiviralo, da od ravnatelja pridobi vse elemente, ki so koristni za jasno rekonstruiranje dogajanja in da se razčistijo odgovornosti za dejanje neofašistične propagande. Ob zaključku preverjanja, ki je v teku, bodo sprejeti vsi potrebni in primerni ukrepi, da se kaznuje obnašanje, ki ni v skladu z našo ustavo.« Tako piše v krajšem sporočilu italijanskega ministrstva za izobraževanje v zvezi z dogodkom v Chioggii, kjer je zbor tamkajšnje nižje srednje šole Galilei zapel tudi pesem Di là dall’acqua skupine Compagnia dell’anello, ki pripada t. i. alternativni, dejansko neofašistični glasbeni sceni.

Pesem je del istoimenskega albuma iz leta 2002, posvečenega Istri in Dalmaciji, ter poje med drugim o tem, kako na tistih območjih »tudi kamni govorijo italijansko«, dalje se zgraža nad »bedaki, ki po televiziji lepo Raguso imenujejo Dubrovnik« in pravi, »da v Italiji ne pozabljamo, koliko je trpelo in koliko trpi istrsko ljudstvo«. Izvedba pesmi je v Venetu dvignila veliko prahu in kaže, da je ministrstvo primer vzelo zares, kar naj bi potrjevali izrazi v sporočilu, kot npr. »hud dogodek«, »neofašistična propaganda« in »obnašanje, ki ni v skladu z našo ustavo«.

Zanimivo pa je, da se učitelji oz. profesorji obračajo na skupino Compagnia dell’anello, da bi pridobili partituro pesmi, da bi le-to izvajali šolski zbori. Vsaj tako je že leta 2015 v pogovoru za desničarski spletni portal Barbadillo.it dejal vodja skupine Mario Bortoluzzi, ki je stvar označil kot eno od največjih zadoščenj. Istega leta so po njegovih besedah pesem izvedli tudi na prefekturi v Tarantu. Skupina je zato počaščena, da je prispevala, da je padel zastor glede vprašanja fojb in eksodusa, je ob tisti priložnosti poudaril Bortoluzzi.