Zoran Mušič je bil navezan na Cortino

Strokovnjak za kulturno dediščino Gojko Zupan v Sobotni prilogi Dela piše o navezanosti slikarja Gorana Mušiča na Cortino D’Ampezzo, ki v tem času gosti zimske olimpijske igre. Umetnik z goriških Brd je v Cortini prijateljeval s povojnim županom Mariom Rimoldijem, ki je bil velik ljubitelj umetnosti.

Mušič je bil sicer posebno vezan na Dolomite, od koder je bil doma njegov tast Guido Cadorin. V kraju Cadoli je Mušič preživljal počitnice. Cadorin se je med drugim izkazal kot restavrator v stolnici sv. Justa v Trstu.

Zupan piše o Mušičevih samostojnih in skupinskih razstavah v Cortini, kjer je bil stalni gost tudi tržaški kipar Marcello Mascherini. Župan Rimoldi je osrednjemu umetniškemu dogodku v turističnem središču Dolomitov nadel ime Premio Parigi (Nagrada Pariz), zmagovalec si je prislužil pot v francosko glavno mesto, bivanje v Parizu, razstavo ter katalog.

Kulturno in umetniško srce Cortine je dolga leta bila Ciasa de ra Regoles, sedež samostojnega upravljanja skupnega premoženja domačinov, ki zelo spominja na naše srenjske in jusarske odbore. V znameniti hiši nasproti župnijske cerkve hranijo umetnine velikih slikarjev, kot so Mušič, Giorgio de Chirico in Filippo de Pisis. V Cortini si je Mušičeve slike mogoče danes ogledati tudi v galeriji Contini.