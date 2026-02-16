Spomenik v Dražgošah oskrunili s kljukastim križem

V Dražgošah so neznanci na spomenik v spomin na dražgoško bitko narisali kljukasti križ. Domačini so ga opazili včeraj in ga že uspeli delno očistiti. Zadevo je tamkajšnja krajevna skupnost prijavila policiji. Dogodek je ostro obsodilo tudi slovensko Ministrstvo za kulturo, ki je zahtevalo kazenski pregon storilcev. »Gre za zavestno poveličevanje nacistične ideologije ter nedopusten napad na kulturno dediščino, zgodovinski spomin in temeljne vrednote Republike Slovenije,« so med drugim poudarili. »Nacistični simboli niso zgolj vandalizem, so simboli nacistične ideologije, odgovorne za množične zločine, razčlovečenje in uničenje celotnih skupnost,« je še izpostavila ministrica za kulturo Asta Vrečko in spomnila na nacistične simbole, pred nedavnim pojavile na poslopju na Ministrstvu za kulturo in v Kopru.

Simbol upora proti fašizmu in nacizmu

Dražgoše so simbol upora proti fašizmu in nacizmu ter prostor kolektivnega spomina. Skrunitev tega spomenika pomeni napad na dostojanstvo žrtev in na vrednote svobode, solidarnosti in miru, na katerih temelji naša država, je še med drugim navedla v sporočilu za medije. Dražgoška bitka se je odvijala med 9. in 11. januarjem 1942, ko se je Cankarjev bataljon spopadel z nacistično vojsko. Velja za eno večjih bitk med drugo svetovno vojno na Slovenskem in je omajala mit o nepremagljivosti nemške vojske, so večkrat poudarili organizatorji vsakoletnih spominskih slovesnosti v Dražgošah.

Partizani so se po bitki in ob izgubi devetih tovarišev umaknili na Jelovico, Nemci pa so v odgovor pobili 41 domačinov, požgali vas ter jo v januarju in februarju 1942 popolnoma porušili. V kostnici, katere ploščo so oskrunili, so posmrtni ostanki ubitih partizanov in domačinov.