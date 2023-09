Mlad delavec si je hudo poškodoval glavo

Danes, okoli 7.30, se je v Bovcu zgodila hujša delovna nesreča, v kateri je 32-letni delavec skupil hude poškodbe glave, poročajo Primorske novice. Nesreča se je zgodila pri delu na območju naselja Soča na Bovškem, kjer potekajo dela pri rekonstrukciji oziroma obnovi javne poti Soča - Log. Policisti primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti.

O delovni nezgodi je Policija poleg pravosodnih organov (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici) obvestila tudi delovno inšpekcijsko službo. Kasneje so reševalci poškodovanega delavca na kraju oskrbeli, po nudeni oskrbi pa so poškodovanca s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v jeseniško bolnišnico. Skladno z usmeritvami pristojnega Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici policisti primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti.