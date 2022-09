Mladega plezalca našli mrtvega

Mladega 24-letnega plezalca iz Padove (in ne 25-letnega, kot so prvotno sporočili), ki so ga od sinočnjih ur pogrešali na Višu, so reševalci danes našli mrtvega. Njegovo truplo so zasledili na snežišču pod razom Deye Peters v Turnu gamsove matere. Zavohala ga je reševalna psica Asia na dnu snežne luknje. Reševalci gorske reševalne službe so se z vrvmi spustili v globino desetih metrov, nato so ga potegnili na površje. Na kraj je prišel sodni zdravnik, ki je potrdil smrt nesrečnega mladeniča. Pristojne oblasti so obvestile svojce.