Mladenič skočil z dvojnim obratom v gorsko jezero in udaril ob dno

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gorski reševalci iz Plodna so včeraj posredovali na Velikem jezeru Olbe pri Plodnu, kjer se je poškodoval 17-letni Tržačan. V jezero je skočil z dvojnim obratom, pri čemer pa je bilo dno preplitvo in je po neuspelem poskusu udaril ob kamenje.

Priletel je reševalni helikopter, s katerega se je do njega spustil zdravnik. Poškodovanega mladeniča so medtem prisotni na kraju nesreče potegnili iz vode. Bil je podhlajen in močno zdelan zaradi poškodb. Reševalci so ga zavarovali z vrvmi, nato so ga stabilizirali in ga naložili na nosilo, s katerim so ga prenesli do helikopterja. Prepeljali so ga v videmsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel pretres možganov in poškodbe glave.