Koprski policisti so včeraj ob 16.09 posredovali v Bertokih, kjer se je v prometni nesreči poškodoval 17-letni motorist. Ugotovili so, da je prehiteval kolono vozil ravno v trenutku, ko je 63-letni voznik že zavijal levo. Mladoletnik je trčil v osebni avtomobil in padel ter se lažje telesno poškodoval. Policisti mu bodo podali obdolžilni predlog.