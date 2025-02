Mladoletnik si je med pohodom z mamo zlomil nogo

Gorski reševalci iz Maniaga so včeraj popoldne v Travesiu na Pordenonskem reševali mladoletnika, francoskega državljana, ki se je poškodoval med spustom z gradu Toppo. Padel je in obtičal na tleh v bolečinah. Na pomoč je poklicala mama, ki je bila z njim. Na kraj so prispeli tudi reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118, ki so ga stabilizirali. Nato so ga naložili na nosila in ga po stezi prenesli do reševalnega vozila, s katerim so ga odpeljali v pordenonsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da si je zlomil nogo.