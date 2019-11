Močan potres v Albaniji

Albanijo je ponoči ob 3.54 stresel močan potres z magnitudo 6,4. Žarišče je bilo v Jadranskem morju 34 kilometrov severozahodno od Tirane v globini 10 kilometrov. Zahteval je najmanj šest življenj, 150 ljudi je poškodovanih, mnoge pa še pogrešajo. Povzročil je veliko gmotno škodo na območju obmorskega mesta Drač. Potres so čutili po vsem Balkanu, med drugim tudi v Italiji in Sloveniji. Intenziteta potresa na ozemlju Slovenije ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Ljubljane in Primorske, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

Albanski predsednik Ilir Meta je sporočil, da so razmere na prizadetem območju zelo dramatične. V izjavi za medije v kraju Thumane je dejal, da vlagajo vse napore, da bi ljudi potegnili izpod ruševin. V Draču se je zrušil večnadstropni hotel, še eno poslopje je hudo poškodovano. Na številnih zgradbah so nastale velike razpoke. O veliki škodi poročajo tudi iz kraja Thumane.