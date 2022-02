Morilca policista prijeli v gostinskem lokalu v Olmu

Italijanski državljan, ki so ga slovenski policisti na podlagi mednarodnega naloga za prijetje aretirali na Koprskem, je 59-letni Fabrizio Dante, nekdanji pripadnik neofašistične teroristične skupine NAR, ki je leta 1985 v okolici Rima ubil policista Giovannija Di Leonarda.

Po 37 letih je bil še pravnomočno obsojen na dosmrtno zaporno kazen, 9. februarja pa ga na njegovem domu v Rimu niso našli. Zatekel se je v Koper, kjer se je po poročanju Primorskih novic že prejšnji petek pozno zvečer »proslavil« s tem, da je pijan padel v mrzlo vodo koprskega mandrača. Prepeljali naj bi ga v bolnišnico in ga nato odslovili. Italijansko sodišče je mednarodni nalog izdalo v torek, že v sredo pa naj bi slovenska policija moškega zasačila in prijela v nekem gostinskem lokalu v Olmu pri Kopru. Zdaj čaka na izročitev Italiji.

V prvomajski noči leta 1985 sta se policista Giovanni Di Leonardo in Pierluigi Turrigiani pri kraju Castel Madama v okolici Rima ustavila na avtocesti, ker sta videla ustavljen avtomobil, ob katerem je bila mahajoča dvojica. Ustavila sta se. Takrat je iz obcestnega zelenja planil oborožen moški in ko je Di Leonardo segel po pištoli, ga je v prsi zadel usoden strel. Policistoma so teroristi nadeli lisice in ju vrgli v obcestni kanal, iz katerega je Turrigiani priplezal šele nekaj minut zatem, ko so se pripadniki teroristične skupine Nuclei armati rivoluzionari (NAR) že razbežali. Odnesli so pištole policistov. Di Leonardo je umrl v bolnišnici.

Storilcev dolgo niso izsledili. Primer so leta 2014 ponovno odprli pripadniki politične policije Digos: s pomočjo sodobnih tehnologij so namreč odtis dlani, ki so ga leta 1985 odkrili na policijskem avtomobilu, povezali z drugim odtisom iz neke aretacije leta 1989. In tako očitno prišli na sled Fabriziu Danteju. Ta je bil pred kratkim pravnomočno obsojen na dosmrtni zapor, po mnenju sodnikov je šlo za neofašistično teroristično dejanje z oteževalnimi okoliščinami naklepnosti in nepomembnih razlogov.