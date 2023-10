Morje poplavljalo, največ težav v Miljah (FOTO in VIDEO)

Morje je danes zjutraj malo po 7. uri ob visokem plimovanju po pričakovanjih marsikje začelo poplavljati nižje predele obale. O večjih težavah so poročali iz Milj, kjer je poplavilo dobršen del nabrežja in mestnega središča ter iz Gradeža. V Miljah so zaprli glavno cesto ob portiču. V Trstu je morje doseglo nižje predele obale, vendar ni poplavljalo v večjem obsegu.

Zaradi poplav so zaprli deželno cesto št. 352 med krajem Belvedere in Gradežem.

V Ribiškem naselju je malo po 10. uri zaradi močnega jugozahodnega vetra padlo drevo na dve plovili. Nihče ni bil poškodovan. Posredovali so gasilci.

Tržaško nabrežje so lokalni policisti zaradi manjšega poplavljanja morja približno eno uro zaprli za promet.