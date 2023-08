Moški padel z drevesa in se huje poškodoval

V Montenaru je prišlo do nesreče, v kateri je 40-letni moški, ki je padel z višine treh metrov med obrezovanjem drevesa. Rešilce so poklicali sodelavci, na kraj nesreče pa je deželna služba za nujno medicinsko pomoč obvestila gorske reševalce iz Gumina, finančno policijo, gasilce in karabinjerje ter reševalni helikopter.

Moškega je naprej doseglo pet gorskih reševalcev, ki so ga stabilizirali skupaj z zdravnikom in zdravstvenikom iz reševalnega helikopterja. Moškega pa so nato s pomočjo vitla naložili v helikopter, s katerim so ga v resnem zdravstvenem stanju prepeljali v katinarsko bolnišnico.

Utrpel je močan udarec v glavo in si po vsej verjetnosti zlomil kost na roki.