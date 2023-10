Motorist čelno trčil v avtomobil

Danes, malo po 7. uri, so policisti prejeli obvestilo o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti med naseljem Postaja in Čepovanom na Tolminskem in v kateri sta bila udeležena voznica osebnega avtomobila in voznik motornega kolesa, poročajo Primorske novice.

Po do sedaj zbranih podatkih je 42-letni motorist vozil iz Postaje proti naselju Čepovan in med vožnjo v desnem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na levo stran vozišča in čelno trčil v osebno vozilo, s katerim se je peljala 44-letna voznica. Poleg policistov so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Tolmin in reševalci NMP ZD Tolmin, ki so na kraju oskrbeli predvidoma huje poškodovanega motorista in ga nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Prometni policisti bodo glede na vsa ugotovljena dejstva zoper povzročitelja prometne nesreče podali ustrezen ukrep.