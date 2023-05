Motorista po trčenju vrglo več metrov stran

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč so danes zjutraj posredovali v kraju Santa Maria la Longa na Videmskem, kjer sta trčila avtomobil in motor, pri čemer je motorista odbilo kakih deset metrov stran, kjer je obležal na cestišču. Zdravstveno osebje, ki je z reševalnim vozilom prišlo iz Palmanove, mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato je priletel helikopter, s katerim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel pretres možganov in poškodbe prsnega koša. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno in je vseskozi bil pri zavesti, so sporočili reševalci.