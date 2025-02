Na avtocesti A28 trčila tovornjaka, nato so se pripetile še tri nesreče

Na avtocesti A28 sta danes ob 9.30 med izvozoma Villotta in Azzano Decimo trčila tovornjaka. Enega od dveh tovornjakarjev, ki je ostal ukleščen v razbitinah, so s hidravličnim orodjem rešili gasilci iz kraja San Vito al Tagliamento. Zdravstveno osebje ga je na kraju stabiliziralo, nato so ga z reševalnim helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Gasilci so zavarovali območje in so z osebjem družbe Autostrade Alto Adriatico odpravili posledice nesreče. Na kraju so bili še policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.

Kmalu zatem so se na odseku, kjer je zaradi trčenja tovornjakov nastal zastoj, v razmeroma kratkem času pripetile še tri nesreče, v katerih so bili udeleženi avtomobili. Najhuje jo je skupila mlada voznica v tretjem trčenju, ki so jo prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da je utrpela pretres možganov. Zaradi reševalnih akcij so odsek med izvozoma Villotta in Azzano Decimo zaprli. Prav tako so zaprli uvoz pri kraju Villotta proti Coneglianu.