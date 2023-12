Na avtocesti A4 huje poškodovan voznik porscheja

Na avtocesti A4 je na odseku med San Stinom in Portogruarom, kjer se je včeraj pripetila smrtna nesreča, v kateri je umrl 24-letni hrvaški tovornjakar, danes znova počilo. Voznik porscheja cayenne je silovito trčil v tovornjak s priklopnikom, pri čemer se je huje poškodoval. Reševalci so ga prepeljali do vozlišča pri Portogruaru, kamor je priletel reševalni helikopter, ki ga je prepeljal v Mestre. Odsek so zaprli, pri čemer so nastali dolgi zastoji. Dolge kolone vozil so se nato vile tudi na regionalni cesti.

Do nove nesreče je prišlo tudi le nekaj kilometrov stran, med San Donajem in Cessaltom , kjer so trčili trije tovornjaki. En tovornjakar se je poškodoval in so ga iz razbitin potegnili gasilci.