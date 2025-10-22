Na avtocesti A4 tovornjak s priklopnikom trčil v avtodom

Na avtocesti A4 je danes malo pred 15. uro na tripasovnem odseku med Latisano in Portogruarom proti Benetkam tovornjak s priklopnikom trčil v avtodom. Štiri osebe, dve v tovornjaku in dve v avtodomu, so se poškodovale. Na kraju so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 in gasilci. Med Latisano in Portogruarom proti Benetkam nastajajo zastoji.

Vzroke nesreče preiskuje policija. Kot kaže, so se na tovornjaku sprožile zavore, ki so ga nenadno zablokirale, pri čemer ga je polkrožno obrnilo in je trčil v avtodom, ki je pravilno prispel iz iste smeri.