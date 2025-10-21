Na avtocesti A4 trčila tovornjaka

Na avtocesti A4 sta danes okrog 15. ure na tripasovnem odseku med Latisano in Portogruarom proti Benetkam trčila tovornjaka. Do nesreče je prišlo, ko je bil promet upočasnjen zaradi zgoščenosti in slabega vremena, o čemer so obveščali z opozorili. Eden od dveh voznikov se je v nesreči poškodoval, ko so prispeli reševalci, je bil pri zavesti. Na kraju so bili poleg reševalcev službe za nujno medicinsko pomoč 118 policisti in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico. Na omenjenem odseku je promet oviran in nastajajo krajši zastoji.