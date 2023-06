Na avtocesti A4 zastoji zaradi nesreče in gostega prometa

Na avtocesti A4, kjer je danes po pričakovanjih močno povečan promet, sta danes okrog 14. ure med San Stinom in Portogruarom v smeri Trsta trčila tovornjaka. Eden od dveh voznikov je bil lažje poškodovan. Na kraju so pristojne službe, ki odstranjujejo tovornjaka in osebje družbe Autovie Venete. Uvozno rampo pri San Stinu v smeri Trsta so zaprli, vozila izločajo in preusmerjajo na avtocesti A27/A28. Nastajajo zastoji. Promet je bil sicer že v dopoldanskih urah močno upočasnjen zaradi številnih tovornjakov, ki vozijo proti državni meji. O stanju prometa družba Autovie Venete sicer redno obvešča z elektronskimi panoji, ki so nameščeni na avtocestnem omrežju ter na spletni strani www.infoviaggiando.it in aplikaciji infoviaggiando ali na brezplačni telefonski številki 800996099.