Na avtocesti s porschejem divjal z več kot 200 kilometri na uro

Mariborski policisti so v nedeljo izvedli poostren nadzor cestnega prometa, med katerim so opravljali meritve hitrosti z laserskim merilnikom hitrosti na avtocestnem omrežju. Kot so sporočili, so skupaj ugotovili 75 prekoračitev hitrosti, med njimi tudi voznika, ki je vozil s hitrostjo kar 201 kilometer na uro.

Madžarskega državljana so pri prehitri vožnji z avtomobilom Porsche 911 Turbo ujeli na pomurski avtocesti zunaj naselja Lormanje, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 110 kilometrov na uro. Policisti so mu izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov in mu hkrati izrekli stransko sankcijo devetih kazenskih točk.

Kot ob tem opozarjajo na Policijski upravi Maribor, je neprilagojena hitrost vožnje še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč s hujšimi posledicami, zato bodo s poostrenimi nadzori na področju hitrosti nadaljevali tudi v prihodnje.