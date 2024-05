Na bencinskem servisu pri Lazaretu ukradel denarnico

Koprski policisti so včeraj ob 14.45 posredovali na bencinskem servisu pri Lazaretu, od koder jih je poklical moški, ki so mu ukradli denarnico. Tat je z vozilom pobegnil proti Ankaranu. Policisti so ga izsledili in ustavili. Za volanom je sedel 40-letni moški. Med osebno preiskavo so našli gotovino, ki jo je vzel iz ukradene denarnice, ugotovili pa so tudi, da je denarnico odvrgel pri Lazaretu. Opravili so alkotest, ki je bil negativen, medtem ko je bil hitri test na droge pozitiven na opiate. Strokovni pregled pa je odklonil. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom prepovedanih drog bodo podali obdolžilni predlog. Sledi mu še kazenska ovadba za kaznivo dejanje zatajitve.