Na Bled prihaja Ursula von der Leyen

V ponedeljek in torek bo potekal 17. Blejski strateški forum (BSF), ki bo letos posvečen predvsem ruski agresiji na Ukrajino in njenim posledicam. Zbrane bo uvodoma preko videopovezave nagovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, med glavnimi gosti pa bo letos predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pod naslovom Vladavina moči ali moč pravil (The Rule of Power or Power of Rules) bodo udeleženci iskali odgovore na vprašanja o prihodnosti multilateralnega reda in njegovi vlogi v EU.

Tudi letos na Bledu pričakujejo številna imena visoke evropske politike, gospodarstva in akademske sfere. Skupno je prijavljenih več kot 400 udeležencev, med 160 panelisti pa bodo ob slovenskem političnem vrhu trije predsedniki, dva premierja ter kar 15 zunanjih ministrov. Prvič v zgodovini bo na BSF sodelovala predsednica Evropske komisije von der Leynova. Zbrane bo nagovorila na ponedeljkovem odprtju foruma, takoj za slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem in zunanjo ministrico Tanjo Fajon.