Na božični večer v FJK več kot 500 klicev na interventno številko 112

Operaterji deželne interventne telefonske številke 112 iz FJK so na božični večer od 19. do 24. ure prejeli 513 telefonskih klicev. Skoraj polovica jih je bilo neprimernih, so sporočili. Število klicev se je v primerjavi z božičem v minulem letu povečalo za 21 odstotkov.

Glavnina pozivov je bilo namenjenih varnostnim organom, šlo je v glavnem za posredovanja zaradi kršitev javnega reda in zaradi tatvin na domovih. Mnogi so jih odkrili ob povratku z božičnih praznovanj oz. večerij. Gasilci pa so večkrat posredovali za odprtja hišnih vrat in zaradi manjših požarov, ki so se vneli zlasti v počitniških hišicah. Reševalci pa so mnogokrat posredovali zaradi slabosti ob prekomernem zaužitju alkohola.