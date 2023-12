Na cesti našli osebo, ki je zaradi poškodb kmalu umrla

Včeraj, dve minuti pred polnočjo, so v naselju Lukežiči v občini Renče-Vogrsko na cestišču našli hudo poškodovano osebo, poročajo Primorske novice. Vzrok za nastanek poškodb naj bi bila prometna nesreča.

Poškodovana oseba je podlegla poškodbam na kraju nesreče, sporočajo na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Po naših informacijah gre za 50-letnega moškega. Policisti primer preiskujejo v smeri povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Posredovali so novogoriški reševalci, gasilci in policija. Gasilca sta razsvetljevala kraj nesreče in pomagala policiji pri beleženju posledic dogodka.