Na domu našli mrtvo starejšo žensko, moža pa hudo poškodovanega

Karabinjerji so danes popoldne v Medunu na Pordenonskem našli mrtvo na domu 82-letno žensko in hudo poškodovanega enako starega moža. Prepeljali so ga v hudem zdravstvenem stanju zaradi številnih ran v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Truplo ženske so po pisanju nekaterih krajevnih medijev našli v kuhinji, na njem naj bi bili vidni znaki poškodb. Po prvih podatkih, kaže da so za par starostnikov skrbele socialne službe. Karabinjerji preiskujejo dogodek, pri čemer že izključujejo vpletenost tretjih oseb.