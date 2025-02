Na dvojezični šoli v Špetru kar zadovoljni z vpisi

Skupno število otrok bo sicer nekoliko nižje kot letos, glede na splošen demografski trend pa na Večstopenjski šoli s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavla Petričiča v Špetru, kjer praznujejo 40 let delovanja, nimajo razlogov, da bi bili razočarani, saj bodo imeli tudi v šolskem letu 2025/26 več kot 200 otrok.

»Z vpisi smo lahko zadovoljni, saj smo dosegli, kar smo nekako pričakovali. Število otrok ostaja podobno kot lani, kar je za nas najbolj pomembno, pa je to, da v glavnem iz stopnje v stopnjo ohranjamo svoje šolarje. Veseli nas, da bomo imeli v vrtcu še naprej tri oddelke, upamo pa, da nam bo glede na število otrok uspelo ohraniti približno tak kader kot letos, torej da pri številu uslužbencev ne bo prišlo do večjih sprememb,« nam je povedal ravnatelj Davide Clodig. Trenutno je uslužbencev več kot petdeset, če upoštevamo pedagoške in druge delavce.

Demografska kriza se seveda pozna, tako da se je od šolskega leta 2016/2017 število učencev in dijakov zmanjšalo za približno četrtino, vendar se na dvojezični šoli z manjšo rodnostjo – naj navedemo le podatek, ki ga je na zadnjem občinskem svetu posredoval špetrski župan Cesare Pinatto, in sicer da se je od leta 2020 dalje v občinah Špeter, Podbonesec in Sv. Lenart rodilo le 69 otrok - zaenkrat spopadajo bolj učinkovito kot na italijanskih šolah. T.G./N.M