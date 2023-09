Na Goriškem in Videmskem se je že občutno segrelo

Toplejši subtropski zrak je po zaslugi anticiklona že dosegel naše kraje in se živo srebro vnovič vzpenja na poletne vrednosti, kljub dejstvu, da se je že začela tudi astronomska jesen. Opoldne je bilo najtopleje na Pordenonskem in Goriškem, kakšno stopinjo manj pa so ob šibki burjici namerili na Tržaškem. Najvišjo temperaturo v FJK je ob 12. uri meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v kraju Ariis na Videmskem, kjer se je živo srebro povzpelo na 27,2 stopinje Celzija. V Koprivnem so namerili 26 stopinj Celzija, v Trstu 24,5 stopinje Celzija in v Zgoniku 23,5 stopinje Celzija. Dnevni vzpon temperature se bo v prihodnjih urah nadaljeval. Treba je namreč tudi upoštevati, da je bila minula noč razmeroma hladna. V Ariisu je bila najnižja nočna temperatura 15 stopinj Celzija, temperatura se je torej že dvignila za več kot 12 stopinj Celzija, v Koprivnem pa 16,9 stopinje Celzija, torej za približno 9 stopinj Celzija.

Danes in v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme z morebitno zmerno oblačnostjo in za ta čas zelo visokimi temperaturami, ki bodo zlasti čez dan primerljive poletnim vrednostim.