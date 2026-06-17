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Vetrnice

Na hribu Kraguojnca v Benečiji ne bodo gradili vetrnic

Predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga je podpisal uredbo, ki na območjih hribov Kraguojnca in Joanac uvaja biotope

Spletno uredništvo |
Podbonesec |
17. jun. 2026 | 20:03
    Na hribu Kraguojnca v Benečiji ne bodo gradili vetrnic
    Hrib Kraguojnca v Benečiji
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Na grebenu hriba Kraguojnca med občinama Podbonesec in Tavorjana v Benečiji skoraj gotovo ne bodo gradili vetrne elektrarne v okviru projekta Pulfar, za katerega se je zavzemalo milansko podjetje Ponente Green Power, ki je načrtovalo gradnjo štirih velikih vetrnic, ki bi proizvajale 28,3 megavata energije. Predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga je namreč preteklega 9. maja podpisal uredbo, ki na območjih hribov Kraguojnca in Joanac uvaja biotope, kar prinaša tudi prepoved gradnje. Zadovoljstvo so izrazili župani vpletenih občin in deželna svetnika Elia Miani (Liga) in Massimiliano Pozzo (DS).

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