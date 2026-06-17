Na hribu Kraguojnca v Benečiji ne bodo gradili vetrnic

Na grebenu hriba Kraguojnca med občinama Podbonesec in Tavorjana v Benečiji skoraj gotovo ne bodo gradili vetrne elektrarne v okviru projekta Pulfar, za katerega se je zavzemalo milansko podjetje Ponente Green Power, ki je načrtovalo gradnjo štirih velikih vetrnic, ki bi proizvajale 28,3 megavata energije. Predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga je namreč preteklega 9. maja podpisal uredbo, ki na območjih hribov Kraguojnca in Joanac uvaja biotope, kar prinaša tudi prepoved gradnje. Zadovoljstvo so izrazili župani vpletenih občin in deželna svetnika Elia Miani (Liga) in Massimiliano Pozzo (DS).