Na Južnem Tirolskem namerili najtoplejšo noč doslej

V Bocnu na Južnem Tirolskem so danes namerili najtoplejšo noč, odkar so leta 1956 začeli z rednimi meritvami. Živo srebro se je ponoči vseskozi zadrževalo nad 25,4 stopinje Celzija, pri čemer bi po novih neuradnih definicijah šlo za »super tropsko« noč. Pretekli rekord je vztrajal kar 21 let, saj so ga zabeležili 29. junija 2005, ko so namerili 24,2 stopinje Celzija. Meteorolog pokrajine Bocen Dieter Peterlin sicer pričakuje, da bosta prihodnji dve noči še toplejši, zlasti pa da se bo povečala relativna vlaga, pri čemer bo večja tudi toplotna obremenitev. »Kdor ne razpolaga s klimatsko napravo, bo ponoči zelo težko spal,« je povedal, pri čemer bo človeško telo izpostavljeno stresnim zdravstvenim razmeram, je zaključil.