Tudi na Danskem zabeležili najvišjo temperaturo od začetka meritev

Na Danskem so danes blizu kraja Odense izmerili 36,6 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura, kar so jih zabeležili od začetka meritev leta 1874, je sporočil Danski meteorološki inštitut. Prejšnji temperaturni rekord je v tej skandinavski državi znašal 36,4 stopinje, kolikor so zabeležili avgusta 1975.

Meteorološki inštitut je opozoril, da bi se živo srebro čez dan lahko povzpelo še višje.

Dansko je tako kot večino Evrope zajel vročinski val. Na posnetkih v danskih medijih je videti ljudi po vsej državi, kako se skušajo ohladiti na plažah.

Temperature so neobičajno visoke tudi na sosednjem Švedskem. Švedski meteorološki in hidrološki inštitut je opozoril, da bi temperature na jugu države lahko dosegle do 35 stopinj Celzija.

V tokratnem vročinskem valu so v preteklih dneh rekordno visoke temperature zabeležili v več evropskih državah. V Nemčiji so tako v petek izmerili rekordnih 41,3 stopinje Celzija, dan prej sta v Švici in Belgiji padla junijska temperaturna rekorda.