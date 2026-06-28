Zelenortski otoki velika nogometna senzacija

Le najbolj optimistični nogometni zanesenjaki so pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi stavili na uvrstitev Zelenortskih otokov v izločilne boje. Večina je menila, da v tekmah proti Španiji, Urugvaju in Savdski Arabiji ne bo osvojila niti točke, z vsemi tremi pa je remizirala in se uvrstila med najboljših 32 ekip.

Absolutni outsajderi letošnjega mundiala so postali največja nogometna senzacija, po treh remijih pa so za nagrado prejeli mikaven obračun proti branilki naslova iz Argentine in superzvezdnikom Lionelom Messijem, ki bo na sporedu 3. julija v Miamiju.

Nogometaši iz tretje najmanjše države po številu prebivalcev, ki je kadar koli nastopila na nogometnem svetovnem prvenstvu, so po koncu današnje tekme v Teksasu prek mobilnih telefonov spremljali razplet drugega dvoboja iz njihove skupine med Španijo in Urugvajem, po španski zmagi v Guadalajari pa niso mogli zadržati solz in skrivati svojih čustev ob veliki športni senzaciji.

»Če sem iskren, imam občutek, da živim sanje,« je takoj po koncu tekme dejal vezist Deroy Duarte, medtem ko je selektor Pedro Leitao Brito, bolj znan kot Bubista, dodal: »Ves čas smo verjeli, da se lahko uvrstimo tako daleč. Ponosni smo, svetu smo znova dokazali svojo srčnost. Za nas ni nič nemogoče.«

»Odraščali smo v težkih razmerah. Naši stari starši in starši so se zelo žrtvovali. Pokazali smo trdovraten značaj ljudi z Zelenortskih otokov in strast, ko igraš za svojo domovino. Morda smo majhni, a imamo veliko srce in smo veliki borci,» je nogometno senzacijo opisal vratar Vozinha.

Štiridesetletnega vratarja je na tribunah stadiona NRG v Houstonu spodbujala tudi njegova mati Ana Candida Evora, ki ima na družbenih omrežjih več sledilcev od marsikaterega hollywoodskega zvezdnika.

Selektor Bubista, ki je po tekmi v Houstonu na novinarsko konferenco prišel ogrnjen v zastavo svoje države, je po uvrstitvi med najboljših 32 dejal, da noben njegov varovanec ne igra za velike evropske klube. Nekateri imajo tudi dvojno državljanstvo, številni pa so se preselili tudi v Argentino, ki bo njihov naslednji tekmec na letošnjem mundialu.

»Pred nami je zelo posebna tekma- A žoga je okrogla. Proti Urugvaju in Španiji smo pokazali, da se lahko kosamo z velikimi. Zakaj se ne bi tudi z Argentino,« meni 56-letni Bubista.

Podvig nogometašev z Zelenortskih otokov so pozdravili tudi nekateri znani obrazi iz sveta nogometa. »Majhen otok, velike sanje,« je zapisal nekdanji švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović, medtem ko je Francoz Thierry Henry dodal: »Imam kurjo polt. Na svetovnem prvenstvu moraš sanjati velike sanje.«