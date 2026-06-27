Odstotek uporabnikov drog postopno vse večji

»Tudi ponovna pridobitev samo ene osebe, zaradi neprecenljive vrednosti, ki jo ima vsaka oseba, je izreden, neprecenljiv uspeh.« S temi besedami je predsednik italijanske republike Sergio Mattarella včeraj na Kvirinalu nagovoril predstavnike ter več bivših in sedanjih gostov različnih terapevtskih skupnosti, ki gostijo osebe, ki so zapadle v odvisnost od drog. Včerajšnji dan je bil namreč mednarodni dan proti zlorabi in nezakonitemu prometu z drogami, pri čemer je Mattarella v predsedniški palači prisluhnil izkušnjam javnih delavcev, predstavnikov skupnosti, raziskovalcev, pa tudi bivših odvisnikov in njihovih svojcev, ki imajo po njegovih besedah skupno točko v vrednoti človeške osebe kot celote.

Ob predsedniku republike in drugih gostih se je včerajšnje slovesnosti udeležil tudi državni sekretar pri predsedstvu vlade Alfredo Mantovano, ki je samo nekaj dni prej, v sredo, v parlamentu predstavil najnovejše poročilo oddelka za politike proti drogi in drugim oblikam odvisnosti o položaju v državi na tem področju. Kot je sam Mantovano poudaril, gre za pravo vojno, ki jo zaznamujejo številke, ki spominjajo na pandemijo koronavirusa izpred nekaj let. Poročilo med drugim prinaša podatek, da je v letu 2025 dejansko vsak četrti mladoletni dijak vsaj enkrat poskusil kako prepovedano substanco. Leta 2024 je število takih primerov znašalo 20 odstotkov, lani pa že 23 odstotkov, v starostnem pasu od 15 do 19 let pa je zraslo na 26 odstotkov, poroča agencija Ansa.

Kako pa je v Sloveniji? Številke, ki jih je že v januarju v svojem poročilu o stanju na področju prepovedanih drog objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in jih je povzela Slovenska tiskovna agencija, kažejo na to, da je leta 2023 približno četrtina prebivalcev Slovenije že kdaj uporabila katero izmed prepovedanih drog. Točneje gre za 294.400 prebivalcev med 15. in 64. letom oz. 22,4 odstotka. Najpogosteje so uporabili konopljo (22 odstotkov), sledijo ekstazi (3,3 odstotka), kokain in amfetamin. Raziskava je pokazala tudi, da je 8,8 odstotka prebivalcev že kdaj ob eni priložnosti uporabilo več drog, pri čemer je bila najpogostejša kombinacija alkohola in konoplje, zatem pa alkohola in dveh stimulativnih drog. Med leti 2012 in 2023 se je razširjenost uporabe prepovedanih drog zvišala v vseh starostnih skupinah razen med 15- do 24-letniki.