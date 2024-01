Na Južnem Tirolskem smučarka padla s sedežnice in umrla

Na Južnem Tirolskem na planoti Alpe di Siusi je danes okrog 11. ure s sedežnice Goldknopf 83-letna smučarka padla na spodnje smučišče v globino sedmih metrov in umrla, druga 55-letna smučarka, ki je sedela ob njej, pa se je ob padcu hudo poškodovala. Na kraj sta priletela reševalna helikopterja in so prišli gorski reševalci ter karabinjerji. Zdravnik je 83-letnico na kraju oživljal, poškodbe pa so bile prehude in za njo žal ni bilo več pomoči. Drugo poškodovano smučarko so prepeljali v bocensko bolnišnico, hospitalizirali so jo na oddelku za oživljanje. Vzroke nesreče preiskujejo karabinjerji. Kot kaže, ni šlo za tehnično napako, saj so sedežnico v popoldanskih urah spet zagnali. Upravitelji žičniških naprav so omenjali »grozno nesrečo«.

Gre za sodobno štirisedežno sedežnico z avtomatičnim odklopom, ki upočasni hitrost ob vkrcavanju smučarjev. Nesreča se je pripetila kmalu po spodnji postaji. Domnevajo, da se žrtev morda ni uspela pravočasno priklopiti ali pravilno usesti, sopotnica pa naj bi ji skušala pomagati, pri čemer sta obe zdrsnili in padli v globino.