Na Koroškem med manjšinskimi brati

Manjšinski a narodno mešani štirje dnevi. Tako bi lahko opisali študijski izlet na Koroško, ki ga je med 30. junijem in 3. julijem priredila zveze manjšinskih dnevnikov Midas. Slovenec, trije Madžari, Danka in trije Tirolci so od četrtka do nedelje spoznavali lepote dežele pod Karavankami in se seznanili z manjšinsko situacijo Slovencev na avstrijskem Koroškem. Manjkalo ni niti druženja, glasnega navijanja za nogometaše na Europeadi in spoznavanja zgodovine tistih krajev.

