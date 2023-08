Na Kraški planoti v avgustu padlo več kot 300 litrov dežja na kvadratni meter

V avgustu so marsikje v FJK padle rekordne količine dežja. Zelo deževna sta bila zlasti začetek meseca - padavine so bile povečini obilne že 4. avgusta - ter konec meseca oz. ravnokar minuli dnevi. Najbolj namočen kraj v deželi je bil po še nepotrjenih podatkih meteorološke opazovalnice deželne agencije za okolje Arpa Rabelj, kjer je skupno padlo 389 litrov dežja na kvadratni meter, sledijo Mužci s 368,8 litra. Kraška planota se uvršča tik pod vrhom s postajama v Zgoniku in pri Briščikih, ki sta namerili 340,6 oz. 333,8 litra dežja na kvadratni meter. Gre za količine, ki približno trikrat presegajo mesečno povprečje. V Trstu so skupno namerili 205,3 litra na kvadratni meter. Na Goriškem so bile količine le nekoliko manjše, še vedno pa zelo velike. V Koprivnem so skupno namerili 198,6 litra dežja na kvadratni meter, v Gradišču pa 159,1 litra dežja. V Boljuncu smo skupno namerili 271,4 litra dežja na kvadratni meter.

Omenjeni podatki uvrščajo letošnji avgust med najbolj deževne v zgodovini meritev, marsikje je bil najbrž - kar bo lahko potrdila analiza podatkov - najbolj deževen nasploh. Zanimivo, da so se letne količine padavin ne le izravnale, pač pa ponekod že presegajo dolgoletno povprečje.