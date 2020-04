V kraju Massa Carrara se je na pokrajinski cesti št. 70 danes porušil most nad reko Magra, na meji med Ligurijo in Toskano. Po prvih podatkih kaže, da sta bili pri tem vpleteni dve tovorni vozili. Enega voznika so prepeljali v bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rumeno triažno kodo, drugi, ki je pod šokom, ni utrpel resnejših poškodb. Na kraju so reševalci in gasilci, priletel je tudi helikopter.