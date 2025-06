Na Midasovem večeru podelili novinarski nagradi

Renesančna Vila Vipolže, očarljivo prizorišče in kulinarični biser sredi Brd, je v petek zvečer gostila vrhunec letošnjih dnevov evropske zveze manjšinskih dnevnikov Midas na Goriškem: slavnostno večerjo s podelitvijo nagrade Otta von Habsburga in Midasove nagrade. Prva je namenjena novinarjem, ki v dnevnikih večinskih jezikov pišejo o manjšinah, druga pa novinarjem, ki to počenjajo v manjšinskih dnevnikih. Letošnja nagrajenca sta hrvaški novinar in pisatelj Milan Rakovac ter baskovski novinar Urtzi Urkizu. Za glasno je skrbel harmonikar Marko Hatlak s svojim bendom.

Gala večera so se udeležili visoki gostje, med njimi tudi italijanski veleposlanik v Ljubljani Giuseppe Cavagna in slovenski generalni konzul v Trstu Gregor Šuc, goste je po podžupanji Občine Brda Teji Jelina pozdravila državna sekretarka na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar. Tako kot še ostali za njo se ni izognila omembi konfliktov, ki v tem obdobju pretresajo Evropo in svet. »Krasen večer je, a zelo hud dan. Temni oblaki dronov se zbirajo na nebu,« je dejala.

Pravkar izvoljeni predsednik zveze Midas Martxelo Otamendi je predstavil letošnjega nagrajenca, svojega dolgoletnega sodelavca pri baskovskem dnevniku Berria. Urtzi Urkizu je nagrado prejel zaradi svojih reportaž o položaju manjšinskih dnevnikov, ki v Evropi izhajajo v različnih jezikih. Navzoče je ob zahvalnem govoru presenetil z ukoreninjeno baskovsko tradicijo, umetnost petja improvizirane poezije (bertso).

Podelitev nagrade Otta von Habsburga je uvedel sekretar Midasa Marc Röggla, ki je prebral sporočilo potomca avstro-ogrskih cesarjev Karla von Habsburga. Ta je med drugim posvaril pred tistimi, ki manjšine izkoriščajo za svoje imperialistične zahteve v drugih državah. Prejemnika nagrade je predstavil odgovorni urednik Primorskega dnevnika Igor Devetak. Milan Rakovac je po njegovih besedah novinar in književnik »z veličastnim opusom«, ki je v tej regiji pravi pojem, eden najbolj prepoznavnih glasov severnojadranskega prostora. Nagrajenec se je v angleščini vprašal, »koga zanimajo majhni jeziki, razen nas?« ter v nadaljevanju te jezike in časopise, ki jih negujejo, označil za branike vrednot. »Čast te nagrade posvečam stotinam novinarjev, ubitih v Gazi,« je Rakovac sklenil svoj kratek nastop in požel glasen aplavz.