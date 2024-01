Na novoletnem sprejemu SSk prvič tudi senatorka Bratov Italije

Današnjega večernega novoletnega sprejema stranke Slovenska skupnost, ki je potekalo na kmetiji Baronesse Tacco v Števerjanu, se je prvič v zgodovini udeležila tudi predstavnica Bratov Italije. Gre za senatorko iz Furlanije - Julijske krajine Francesco Tubetti, ki je v svojem pozdravu poudarila pomen navezanosti na zemljo, korenine in izročilo prednikov ter skupnega sodelovanja. Srečanja se je udeležil tudi predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, ki je poudaril vlogo slovenske narodne skupnosti kot temeljne komponente FJK tudi v luči vloge dežele v mednarodnem okviru. Omenil je tudi snovanje novega deželnega volilnega zakona, kjer naj slovenska narodna skupnost izvolila v deželni svet predstavnika brez obvezne povezanosti z eno ali drugo koalicijo.

Prisotne sta nagovorila nova deželna predsednik in tajnica SSk, Damijan Terpin in Fulvia Premolin. Prvi je poudaril vlogo SSk, ki ni v tem, da se prejudicialno opredeli za določeno opcijo, ampak v tem, da želi iskati dialog z vsemi političnimi silami, ki so pripravljene narodni skupnosti pomagati. Premolin pa je poudarila glavne točke, na katerih bo morala stranka delovati: to so šola s krepitvijo pristojnosti Urada za slovenske šole in dosego jasli na Krasu ter nadgraditvijo šolske mreže, skrb za zemljo ter vlogo zbirne stranke, ki naj goji stike in sodeluje z opcijami, ki so do nje spoštljive. SSk ima dogovor z Demokratsko stranko, ki ga je treba izpolniti in nadgraditi tudi s sodelovanjem v manjših občinah.

Državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar je poudarila pomen slovenske stranke za živost in vključenost Slovencev, pri čemer je pomembna politična aktivnost ne glede, če je kronana z izvolitvijo. Evropski poslanec Južnotirolske ljudske stranke Herbert Dorfmann je poudaril pomen Evrope kot domovine domovin, ki blaži trenja, od česar imajo manjšine korist. Senatorka Tatjana Rojc je poudarila željo po plodnem sodelovanju med DS in SSk, ki skupaj predstavljata obe duši narodne skupnosti, to sodelovanje pa je privedlo do uspehov, kot sta vrnitev tržaškega Narodnega doma in stisk rok med predsednikoma Mattarello in Pahorjem. Poslanec italijanske narodnosti v Državnem zboru Republike Slovenije Felice Žiža pa je poudaril pomen samostojne narodne skupnosti, ki sklepa dogovore z vlado, kot se to dogaja v Sloveniji, kjer ima italijanska skupnost zagotovljeno zastopstvo v parlamentu. Številne udeležence so pozdravili še števerjanska županja Franca Padovan, goriški prefekt Raffaele Ricciardi, goriški župan Rodolfo Ziberna in podžupan Nove Gorice Anton Harej ter predsednika SKGZ in SSO Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, medtem ko je tržaški župan Roberto Dipiazza poslal pisni pozdrav.