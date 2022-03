Na obali pri Strunjanu našli dve trupli

Policisti so v soboto zjutraj oziroma dopoldne z obale pod Belvederjem dobili dve podobni obvestili, poročajo Primorske novice. Občani so zjutraj pri Belih skalah opazili žensko truplo, nekaj ur zatem, le nekaj minut stran, pa so na obali našli še mrtvega moškega.

Ob 8.36 so ob klifu pri Strunjanu našli žensko truplo, so sporočili policisti PU Koper. Zdravnica je kot vzrok smrti ugotovila utopitev, odredila je sanitarno obdukcijo.

Ob 11.16 so na bližnji lokaciji našli moško truplo, so še sporočili policisti. Tudi v tem primeru je zdravnica potrdila utopitev in odredila sanitarno obdukcijo.

Obe trupli sta bili brez dokumentov, policisti so zato obvestili tudi hrvaške in italijanske varnostne organe. Identitete obeh oseb še niso ugotovili. Policisti nadaljujejo z zbiranjem informacij.