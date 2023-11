Koprske policiste je včeraj malo po 15. uri lovec obvestil, da je ustrelil medveda, ki ga je napadel, so sporočili. Med ogledom kraja so ugotovili, da je lovec med Volčami in Vremščico naletel na medveda, ki ga je napadel, zato je šlo za samoobrambo. Obveščena je bila inšpektorica za lovstvo in ribištvo, sledi poročilo na Okrožno državno tožilstvo.